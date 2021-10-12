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احذروا الجوال القاتل.. 78% من حوادث المملكة بسبب التصفح أثناء القيادة (فيديو)

احذروا الجوال القاتل.. 78% من حوادث المملكة بسبب التصفح أثناء القيادة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حذر استشاري طب الطوارئ الدكتور عبد السلام الشهري، من خطورة التهاون باستخدام الجوالات أثناء قيادة السيارة.

وأكد “الشهري” خلال برنامج “الراصد”، أن 162 ألف حادث في المملكة 78٪؜ منها بسبب استخدام الجوال.

وقال الشهري: “البعض يعتقد أن إرسال رسالة أثناء القيادة لا يؤثر، لكن الحقيقة أن تركيز الدماغ يقل بنسة 37% ما يزيد نسبة الحوادث أربع أضعاف النسبة العادية”.

وأضاف: “نسبة الإعاقة تزيد كل سنة في المملكة، بسبب حوادث السيارات”، مشيرا إلى أن الحوادث ليست غالبيتها بسبب السرعة الزائدة فقط.

ولفت إلى أن آخر حادث سيارة رآه قبل ساعات، لشباب بأعمار الزهور، متوقعًا وفاة أحدهم وإصابة آخر بإعاقة، قائلا: “الله يصبر أهاليهم”.

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7 وفيات في أسبوع.. مطالب بضبط تهور سائقي الحافلات والشاحنات بالجبيل

التعليقات (١)اضف تعليق

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    زياد

    مصائب حافﻻت النقل المدرسي الخاص في مدينة الرياض كثيرة جدا…وقد كتب أحدهم تعليقا عن هذا قبل فترة وهذا نصه:

    وماذا عن إيجاد حل لمشكلة تكدس السيارات عند بوابات المدارس، وخاصة مدارس البنات عند اﻹنصراف، وتسبب ذلك في سد الشوارع والطرق وتعطيل السير لزمن طويل.

    وكذلك مشكلة تهور سائقي النقل المدرسي الخاص وما يتسببون به من إيذاء لغيرهم بسبب تهورهم وقيادة حافﻻتهم بسرعة عالية وعدم مباﻻتهم بأنظمة المرور أو بغيرهم، وهذا يحصل باستمرار وتلك الحافﻻت تكون محملة بطﻻب المدارس وهم يخرجون رؤوسهم من نوافذها.

    هل ننتظر أن تحصل طامة أو مصيبة قبل أن نوجد حﻻ لهذه المشاكل؟؟؟