احذروا الجوال القاتل.. 78% من حوادث المملكة بسبب التصفح أثناء القيادة (فيديو)

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حذر استشاري طب الطوارئ الدكتور عبد السلام الشهري، من خطورة التهاون باستخدام الجوالات أثناء قيادة السيارة.

وأكد “الشهري” خلال برنامج “الراصد”، أن 162 ألف حادث في المملكة 78٪؜ منها بسبب استخدام الجوال.

وقال الشهري: “البعض يعتقد أن إرسال رسالة أثناء القيادة لا يؤثر، لكن الحقيقة أن تركيز الدماغ يقل بنسة 37% ما يزيد نسبة الحوادث أربع أضعاف النسبة العادية”.

وأضاف: “نسبة الإعاقة تزيد كل سنة في المملكة، بسبب حوادث السيارات”، مشيرا إلى أن الحوادث ليست غالبيتها بسبب السرعة الزائدة فقط.

ولفت إلى أن آخر حادث سيارة رآه قبل ساعات، لشباب بأعمار الزهور، متوقعًا وفاة أحدهم وإصابة آخر بإعاقة، قائلا: “الله يصبر أهاليهم”.