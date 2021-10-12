الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

احذر موت الفجأة.. والنجاة في هذا الشيء

احذر موت الفجأة.. والنجاة في هذا الشيء
0

تواصل – فريق التحرير:

في آخر الزمان يكثر موت الفجأة، حيث يجب على الإنسان التنبه لهذا الأمر، وذلك بسرعة التوبة والرجوع إلى الله.

وقال الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى: إنه يجب على الإنسان التنبه لموت الفجأة، الذي هو علامة من علامات آخر الزمان، فالإنسان يكون في عافية وفي قوة وفي شباب، ثم يموت فجأة بحادث سيارة أو سكتة قلبية غيرها.

وطالب الفوزان بضرورة سرعة التوبة والرجوع إلى الله، فيوم القيامة توجد موازين، “فمن ثقلت حسناته فأولئك هم المفلحون”.. “ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون في جهنم خالدون” خسروا أنفسهم وليس أموالهم.

مواد ذات صلة

ما حكم تصوير «الجنة والنار» في مقاطع الفيديو ؟

ما حكم تصوير «الجنة والنار» في مقاطع الفيديو ؟

هل يجوز الاقتراض لأجل تأدية العمرة؟.. الشيخ الفوزان يجيب

هل يجوز الاقتراض لأجل تأدية العمرة؟.. الشيخ الفوزان يجيب

«الشيخ الفوزان» يوضح طريق الآباء لدفع أطفالهم التعلق بالمساجد منذ الصغر (فيديو)

«الشيخ الفوزان» يوضح طريق الآباء لدفع أطفالهم التعلق بالمساجد منذ الصغر (فيديو)

الشيخ «الفوزان» يوضح حكم صيام يوم الشك

الشيخ «الفوزان» يوضح حكم صيام يوم الشك

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة