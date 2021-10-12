دمرت 20 ألف مبنى.. مقتل وفقدان 18 صينياً في فيضانات عنيفة شمال البلاد (فيديو)

تواصل – وكالات:

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في مقاطعة شانشي بشمال الصين.

وقال وانغ كي روي رئيس مديرية حالات الطوارئ، إنه تم اعتبار 3 أشخاص آخرين في عداد المفقودين، وتم إجلاء أكثر من 120 ألف شخص من المنطقة بسبب الفيضانات.

وتابع: “تسببت الأمطار الغزيرة، بوقوع 1757100 شخص في 11 مدينة و 76 قضاء في المقاطعة، في منطقة الكارثة. ونجم عن الفيضانات مقتل 15 شخصا وفقدان 3 آخرين، وتم إجلاء 18.2 ألف شخص من المنطقة. وتسببت المياه الغزيرة، بتدمير أكثر من 19.5 ألف مبنى، وإلحاق ضرر كبير بـ 18.2 ألف مبنى. وتقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة بـ 5.03 مليار يوان (حوالي 780 مليون دولار)”.

ووفقا للسلطات، شهدت المقاطعة في الفترة من 2 إلى 7 أكتوبر أقوى فيضان خريفي في تاريخ ملاحظات الأرصاد الجوية، ولم تتوقف الأمطار الغزيرة في العديد من المناطق على مدى عدة أيام.