مختص: الكثير من المشاكل الأسرية بسبب إدمان مواقع التواصل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف مختص في العلاج النفسي، عدداً من الأزمات والمشاكل التي قد يسببها إدمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لوحظت بشكل كبير بعد أزمة انقطاع عدد من التطبيقات لأكثر من 6 ساعات الأسبوع الماضي.

وقال د. وليد الزهراني، لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “إن معظم المشاكل الأسرية من خلافات بين الأزواج وبين الأبناء وآبائهم وأمهاتهم، تكون بسبب إدمان الهواتف الذكية ومواقع التواصل”.

وأضاف الزهراني أن الخوف الأكبر على الجيل الجديد من الأبناء، في ظل التوغل الكبير في العالم الافتراضي وعدم وجود ما يشغل الوقت سوى وسائل التواصل.