متى تتم دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة؟ «برنامج ريف» يجيب

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أعلن برنامج ريف أنه تتم دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة (القيمة المضافة) خلال 60 يوم عمل من تاريخ زيارة ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع؟

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد استفسر بشأن موعد دراسة الأهلية وكيف يمكن الحصول على الدعم بعد دراسة الأهلية؟

يذكر أن برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.