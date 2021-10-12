الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«هاكر» يخترق صفحة النيابة الإدارية بمصر وينشر صوراً فاضحة

«هاكر» يخترق صفحة النيابة الإدارية بمصر وينشر صوراً فاضحة
0

تواصل- فريق التحرير:

تعرضت صفحة النيابة الإدارية في مصر، على موقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام” للاختراق من قبل هاكر مجهولين، وقاموا بنشر صورًا فاضحة وغير لائقة.

وأصدرت النيابة الإدارية بياناً علقت فيه على اختراق صفحتها مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، واستعادة الحساب الرسمي وملاحقة مرتكبي تلك الجريمة التي تقع تحت طائلة قانون الجريمة الإلكترونية.

فيما تفحص الأجهزة الأمنية المختصة ملابسات تعرض الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية بموقع التوصل الاجتماعي انستقرام، للاختراق، حسب القاهرة 24 المصري.

حيث تعرضت الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية بموقع التوصل الاجتماعي انستقرام، للاختراق ونشر هاكر صورًا فاضحة وغير أخلاقية، ومسيئة عبر الصفحة.

وتجري الجهات المعنية عمليات تقنية لاسترداد الصفحة والكشف المتورط في اختراف الصفحة الرسمية وتوجيه الإساءة المتعمدة لهيئة قضائية، وكشف أسباب وملابسات الواقعة.

مواد ذات صلة

«جثث موتى متناثرة في الشوارع».. ماذا يحدث في مدينة «طنطا» المصرية؟

«جثث موتى متناثرة في الشوارع».. ماذا يحدث في مدينة «طنطا» المصرية؟

مصر.. لحظة سقوط حلاق من مصعد كهربائي بالدور الـ 12 (فيديو)

مصر.. لحظة سقوط حلاق من مصعد كهربائي بالدور الـ 12 (فيديو)

الأمير عبدالعزيز بن سلمان يكشف أمرًا لأول مرة: مرضعتي مصرية «نوبية»

الأمير عبدالعزيز بن سلمان يكشف أمرًا لأول مرة: مرضعتي مصرية «نوبية»

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>