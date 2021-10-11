بعد غياب 10 أيام.. العثور على الطفل «عبده عتين» على الطريق الدولي بجازان

تواصل- فريق التحرير:

عقب تداول نبأ غيابه على وسائل التواصل الاجتماعي، تم العثور على الطفل “عبده عتين”، بعد غياب دام 10 أيام.

وبحسب ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم العثور على الطفل “عبده عتين” على الطريق الدولي شمال جازان، وهو بصحة جيدة .

وكان مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي وثقته كاميرات المراقبة ، يظهر لحظة خروج الطفل عتين البالغ من العمر 15 عاما من منزله ليلاً قبل عشرة أيام.

وبحسب الفيديو يظهر الطفل ” عتين”، وهو يحمل حقيبة سفر على ظهره.

من جهتها أكدت أسرته أنها المرة الأولى التي يتغيب فيها، مؤكدة أنه لا يعاني من أي أمراض نفسية.