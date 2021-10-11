الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

فيديو متداول .. ماذا حدث لـ” أيل” دخل بعنقه إطار سيارة في إحدى الغابات

فيديو متداول .. ماذا حدث لـ” أيل” دخل بعنقه إطار سيارة في إحدى الغابات
0

تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيدو لـ “أيل” يحمل في عنقه إطار سيارة، يزن قرابة 16 كيلو جراما ، واستمر في عنقه لأكثر من عامين داخل إحدى الغابات الأمريكية.

وبحسب الفيديو الذي نشره الإعلامي إياد الحمود فإن الأيل شوهد  عام 2019، في غابات ولاية كولورادو الأمريكية وقد أحاط بعنقه إطار سيارة، وخلال سنتين حاول المختصون إيجاده لإنقاذه لكن محاولتهم يائت بالفشل.

وأضاف الحمود أنه تم مشاهدته ،هذا الأسبوع فخدروه واضطروا لقطع قرونه لتحرير عنقه من الإطار، بعدما عاش نصف حياته والإطار الذي يزن 16 كيلوجرام حول عنقه.

وأوضح أنهم حاولوا إخراج الإطار في البداية ،لكن قرونه المتشعبة منعت ذلك، ثم حاولوا قطع الإطار لكن الفولاذ الداخلي الذي يحيط به منعهم.

وأشار الحمود إلى أن فريق الإنقاذ أدركهم الوقت خوفاً أن يفيق الحيوان فاضطروا لقطع قرونه بغرض تحريره،  منوها أن قرون الايائل تنمو سنوياً من جديد.

 

مواد ذات صلة

فيديو طريف.. إيل يتقمص دور الأسد ويطارد زرافة

فيديو طريف.. إيل يتقمص دور الأسد ويطارد زرافة

شاهد.. إطار سيارة يطيح بعامل في الهواء

شاهد.. إطار سيارة يطيح بعامل في الهواء

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة