فيديو متداول .. ماذا حدث لـ” أيل” دخل بعنقه إطار سيارة في إحدى الغابات

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انتشر مقطع فيدو لـ “أيل” يحمل في عنقه إطار سيارة، يزن قرابة 16 كيلو جراما ، واستمر في عنقه لأكثر من عامين داخل إحدى الغابات الأمريكية.

وبحسب الفيديو الذي نشره الإعلامي إياد الحمود فإن الأيل شوهد عام 2019، في غابات ولاية كولورادو الأمريكية وقد أحاط بعنقه إطار سيارة، وخلال سنتين حاول المختصون إيجاده لإنقاذه لكن محاولتهم يائت بالفشل.

وأضاف الحمود أنه تم مشاهدته ،هذا الأسبوع فخدروه واضطروا لقطع قرونه لتحرير عنقه من الإطار، بعدما عاش نصف حياته والإطار الذي يزن 16 كيلوجرام حول عنقه.

وأوضح أنهم حاولوا إخراج الإطار في البداية ،لكن قرونه المتشعبة منعت ذلك، ثم حاولوا قطع الإطار لكن الفولاذ الداخلي الذي يحيط به منعهم.

وأشار الحمود إلى أن فريق الإنقاذ أدركهم الوقت خوفاً أن يفيق الحيوان فاضطروا لقطع قرونه بغرض تحريره، منوها أن قرون الايائل تنمو سنوياً من جديد.