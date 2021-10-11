الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الحصيني: غدًا أمطار على هذه المناطق و«الوسم» يبدأ السبت

الحصيني: غدًا أمطار على هذه المناطق و«الوسم» يبدأ السبت
0

تواصل- وكالات:

كشف المختص في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الثلاثاء، في المملكة.

وكتب “الحصيني” عبر حسابه على “تويتر” :”متوقع بداية من الثلاثاء 1443/3/6هـ -ان شاء الله، حالة ممطرة خفيفة على أجزاء محدودة من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف”.

وأضاف :” الأمطار المتوقعة معظمها خفيفة إلى متوسطة مع ظهور بعض الغيوم الممطرة على مرتفعات مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان”.

كما أوضح أن «موسم الوسم» هذا العام سيبدأ يوم السبت 1443/3/10هـ.

مواد ذات صلة

خبير أرصاد يتوقع تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انخفاض الحرارة (فيديو)

خبير أرصاد يتوقع تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انخفاض الحرارة (فيديو)

توقعات الطقس.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

توقعات الطقس.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

الأرصاد: 8 ساعات من الأمطار على هذه المناطق اليوم

الأرصاد: 8 ساعات من الأمطار على هذه المناطق اليوم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>