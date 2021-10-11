الحصيني: غدًا أمطار على هذه المناطق و«الوسم» يبدأ السبت

تواصل- وكالات:
كشف المختص في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الثلاثاء، في المملكة.
وكتب “الحصيني” عبر حسابه على “تويتر” :”متوقع بداية من الثلاثاء 1443/3/6هـ -ان شاء الله، حالة ممطرة خفيفة على أجزاء محدودة من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف”.
وأضاف :” الأمطار المتوقعة معظمها خفيفة إلى متوسطة مع ظهور بعض الغيوم الممطرة على مرتفعات مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان”.
كما أوضح أن «موسم الوسم» هذا العام سيبدأ يوم السبت 1443/3/10هـ.
اللهم أغثنا
متوقع من غدا الثلاثاء 1443/3/6هـ -ان شاء الله
حالة ممطرة خفيفة على أجزاء محدودة من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف
الأمطار المتوقعة معظمه خفيفة الى متوسطة مع ظهور بعض الغيوم الممطرة على مرتفعات مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان
الوسم هذا العام يوم السبت 1443/3/10هـpic.twitter.com/FSIAcK1ykT
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini)October 11, 2021