مقتل 3 ضباط يمنيين بعبوة ناسفة داخل سيارتهم

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، مساء اليوم الإثنين، مقتل 3 ضباط بتفجير عبوة ناسفة، زرعت في سيارتهم، بمدينة “سيئون” في حضرموت.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن أجهزتها تقوم بتمشيط المنطقة للبحث عن منفذي العملية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكدت الداخلية أن العملية الإرهابية التي استهدفت الضباط لن تثني الوزارة عن القيام بدورها في حفظ الأمن واستقرار البلاد وضبط العناصر الإرهابية والتخريبية.

ودعت وزارة الداخلية، جميع المواطنين اليمنيين للقيام إلى “التبليغ عن أي تحركات أو عناصر إرهابية لردعها والكف عن شرها في زهق الأرواح البريئة”.