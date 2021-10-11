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“علب الليل” بلا رجعة..  كورونا تلغي 86 ألف وظيفة بدولة أوربية

“علب الليل” بلا رجعة..  كورونا تلغي 86 ألف وظيفة بدولة أوربية
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تواصل- فريق التحرير

كشف اتحاد مهني في بريطانيا ، أن نحو 86 ألف وظيفة في قطاع ما يسمى بالترفيه الليلي، قد تم إلغاؤها منذ عام بسبب تدابير الإغلاق لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه بسبب إغلاق عدد كبير من المحال وتراجع الطلب، فإن وظائف كثيرة تم إلغاؤها بسبب الجائحة في قطاع الترفيه الليلي.

وأوضح اتحاد قطاع الترفيه الليلي أن هذه الصناعة صارت بلا رجعة، والتي مثلت 6.1 من إجمالي الناتج المحلي البريطاني عام 2019.

يذكر أن العلب الليلية والكازينوهات كانت من بين آخر القطاعات التي سمح لها باستئناف النشاط في بريطانيا نهاية يونيو الماضي.

كما يأتي كشف تفاصيل إلغاء الوظائف في صناعة ما يسمى بالترفيه الليلي في الوقت الذي تشتكي فيه العديد من القطاعات من نقص حاد في الموظفين.

يأتي هذا مع ارتفاع معدلات الإصابة، حيث بلغ الأسبوع الماضي متوسط عدد الإصابات لمدة سبعة أيام 37255، وفق بيانات حكومية صادرة.

 

 

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