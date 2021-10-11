وظائف تقنية شاغرة في «الضمان الصحي» بالرياض

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أعلن مجلس الضمان الصحي عبر حسابه الرسمي بموقع (لينكد إن لخدمات التوظيف) عن توفر وظائف تقنية شاغرة بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو مجال ذي صلة
– يفضل الحصول على شهادة مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL) أو Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) أو أي شهادة أخرى معادلة
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة (متوسط)
– ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة
– خبرة في عمليات التطبيقات
– يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية
طريقة التقديم:
-ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (jobs@cchi.gov.sa)، مع كتابة المسمى الوظيفي في موضوع البريد الإلكتروني (مسؤول النظام الأول).