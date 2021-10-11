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«أبشر» توضح كيفية تفعيل رقم الجوال إلكترونيا: لست بحاجة لزيارة المقرات

«أبشر» توضح كيفية تفعيل رقم الجوال إلكترونيا: لست بحاجة لزيارة المقرات
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تواصل – محررون:

أوضحت منصة أبشر، اليوم الاثنين، آلية التصرف بشأن رقم الجوال غير الموثق حال وصول إفادة للمستفيد بذلك.

وقالت المنصة، إن المستفيد في هذه الحالة يمكنه، زيارة أجهزة الخدمة الذاتية لمنصة أبشر أو حجز موعد وزيارة موظفي التسجيل والتفعيل بالأحوال المدنية أو الجوازات لتحديث رقم الجوال ولمعرفة مواقع المراكز يرجى زيارةالرابط.

جاء ذلك ردا من المنصة على تساؤل وردها، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: «كيف أٌفعّل رقم الجوال دون حاجة إلى الذهاب لمقر الجهاز الإلكتروني؟».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

 

 

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