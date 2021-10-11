الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

استفزاز جديد.. دولة الاحتلال تقيم حفلاً على «أقدم مقبرة إسلامية» بالقدس

استفزاز جديد.. دولة الاحتلال تقيم حفلاً على «أقدم مقبرة إسلامية» بالقدس
0

تواصل- وكالات:

تستعد مؤسسات في دولة الاحتلال، لإقامة احتفال يوم الاثنين، على جزء من مقبرة «مأمن الله» في القدس التي تعد ضمن أقدم المقابر الإسلامية ، بحضور جاريد كوشنير وزوجته إيفانكا ترامب والسفير الأمريكي السابق ديفيد فريدمان.

وتدخل مقبرة «مأمن الله» التاريخية العريقة في واجهة المعركة الضارية لمساعي الاحتلال المتواترة لتهويد خاصرة القدس القديمة، بعدما سيطر على مساحتها الأكبر، وذلك بتنظيم احتفال ضخم للمستوطنين على “رفات الشهداء ضمن إطار محاولات تغيير معالم مدينة القدس المحتلة وهويتها العربية الفلسطينية”.

من جهته، حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين، من إقامة احتفال على جزء من مقبرة “مأمن الله” بمدينة القدس المحتلة، التي تحتضن رفات مقدسيين ومسلمين منذ العصور الإسلامية المتقدمة.

وأكد أن مقبرة “مأمن الله” تعود إلى أصل الوجود الإسلامي في مدينة القدس، والاعتداء عليها يمثل تعدياً سافراً على أحياء المسلمين، وأمواتهم، ومسا بمشاعرهم في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال سبق وأن استولت عليها، لإقامة ما يسمى بـ”متحف التسامح” على رفات أموات المسلمين.

وندد المفتي العام بهذه “الغطرسة والعنصرية والإمعان بالجرائم التي تطال البشر والحجر والأموات أيضا”، مشددا على أن “إجراءات التهويد والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال في القدس، تهدف إلى طمس التاريخ الإسلامي والعربي فيها، وهو يمس بكرامة الأحياء والأموات دون أي رادع ديني أو أخلاقي أو قانوني”.

وناشد المنظمات والهيئات الدولية، “بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية”، مطالبا بوضع حد حازم لاستهداف الأماكن الدينية الإسلامية بالعدوان والتدنيس.

مواد ذات صلة

قنابل صوتية واعتقالات.. شاهد اعتداء الاحتلال على الفلسطينيين في القدس

قنابل صوتية واعتقالات.. شاهد اعتداء الاحتلال على الفلسطينيين في القدس

غارات لقوات الاحتلال تستهدف مراكز عسكرية في قطاع غزة

غارات لقوات الاحتلال تستهدف مراكز عسكرية في قطاع غزة

شاهد.. الكيان الصهيوني يستهدف برج «مشتهى» السكني بغزة

شاهد.. الكيان الصهيوني يستهدف برج «مشتهى» السكني بغزة

شاهد.. حجم الدمار بقطاع غزة جراء القصف المتواصل لقوات الاحتلال

شاهد.. حجم الدمار بقطاع غزة جراء القصف المتواصل لقوات الاحتلال

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة