«سلامة الطرق»: انخفاض تكاليف الحوادث المرورية 6 مليارات ريال (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني لسلامة الطرق، عن انخفاض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن الحوادث بنحو 6 مليارات ريال.

وقدرت وزارة النقل التكلفة المالية لمبادرة برنامج سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث الطرق بنحو 2.9 مليار ريال لتحسين مؤشرات السلامة المرورية في الفترة ما بين 2016 – 2020، بحسب تقرير لقناة “الإخبارية”.

وأثمرت المبادرة عن خفض الحوادث المرورية الجسيمة بنسبة 36%، والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 30%، كما انخفض معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة من 28.8% إلى 13.5 ألف نسمة بـ53%؛ ما أسهم في خفض التكاليف الاقتصادية الناجمة عن هذه الحوادث بـ6 مليارات ريال.