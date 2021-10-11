«حساب المواطن» يتفاعل مع شكوى مستفيد توقف دعمه

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع شكوى مستفيد، بشأن توقف الدعم وعدم قدرته للتسجيل في البرنامج مرة أخرى.

ورد البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله “عزيزي المستفيد، نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوم، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج”.

وأضاف برنامج حساب المواطن: “أنه لا يوجد تاريخ محدد ، علماً انه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري”.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 23 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 105 مليارات ريال منها 877 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1058 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَيْ رب أسرة مشكلين ما نسبته 94%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 133 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 47%، وشكل الذكور المستقلون 53%، موضحاً أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.

وتابع أنه تم صرف 105 مليارات ريال سعودي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 47 لشهر أكتوبر.