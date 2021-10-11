خبير أرصاد يتوقع تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انخفاض الحرارة (فيديو)

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توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل أن تشهد المملكة استقراراً نسبياً في الأجواء.

وأوضح “العقيل” عبر قناة الإخبارية أن نسب الرطوبة في السواحل الغربية في الأوقات الباكرة قد تصل إلى 100% وبالتالي يتكون الضباب مع هدوء الرياح في ساعات الصباح الباكر على الساحل الشرقي من المملكة وانخفاض في الرؤية الأفقية.

وأضاف: كذلك نسب الرطوبة تكون مرتفعة على الساحل الغربي من المملكة ومع ارتفاع نسب الرطوبة يكون الأحساس أعلى بدرجات الحرارة من المسجلة فعليًا خاصة في درجات الحرارة الصغرى.

وتوقع وجود تجمعات من السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية وتبقي الأجواء غائمة جزئيًا على مرتفعات مكة المكرمة ومرتفعات الباحة حتى نهاية هذا الأسبوع. بالإضافة لاستمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على المناطق الشمالية.