تعرف على خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تفاصيل خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر منصة أبشر.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”، أن خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج هي عبارة خدمة إلكترونية في منصة أبشر تمكن المتزوج حديثا من طلب إصدار واستلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.