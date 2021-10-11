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وظائف شاغرة في «الخطوط السعودية للتموين»..تعرف على الشروط

وظائف شاغرة في «الخطوط السعودية للتموين»..تعرف على الشروط
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تواصل- فريق التحرير:

نشر حساب “الوظائف الحكومية” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إعلان لشركة الخطوط السعودية للتموين، بشأن احتياجها إلى عدد من الظائف الإدارية في مدينة (جدة) للرجال أو النساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات، وجاءت الشروط كالتالي:

– مساعد مدير نظم معلومات الموارد البشرية (Asst. Manager, HRIS)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (علوم حاسب، تقنية معلومات، موارد بشرية، نظم معلومات) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: تحليل بيانات الموارد البشرية وإعداد التقارير والرسوم البيانات لكل من (التعويضات، التصنيف، التوظيف، علاقات الموظفين).

– مدير الرواتب (Manager, Payroll)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، محاسبة، مالية، موارد بشرية، نظم معلومات إدارية) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: مسؤول عن التحقق من كشوفات الرواتب الشهرية والتحقق منها قبل التحميل وبعده ومراجعة جميع نتائج وتقارير الرواتب.

– مدير أول اكتساب المواهب (Sr. Manager, Talent Acquisition)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (موارد بشرية، إدارة أعمال) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: تحديد احتياجات الشركة والعمل على إنشاء وتنفيذ استراتيجية اكتساب المواهب وتصميم وتخطيط وتنفيذ عمليات الاختيار.

– مساعد إداري تنفيذي (Executive Admin Assistant)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية، إدارة مكتبية، سكرتارية) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المساندة الإدارية.

الوصف الوظيفي: العمل كنقطة اتصال بين المديرين التنفيذيين والعملاء الداخليين والخارجيين ومراقبة استهلاك الميزانية الشهرية للإدارة.

على أن يكون التقديم عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب اضغط هنا

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