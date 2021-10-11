«المحتوى المحلي» تعلن توطين 5 منتجات خاصة بالحماية الطبية

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، طرح 5 منافسات محدودة من قبل الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، لتوطين 5 منتجات تندرج تحت تصنيف منتجات الحماية الطبية، وهي “الكمامات الطبية، والقناع الطبي، والنظارات الطبية، ومريول العزل الطبي، والقفازات الطبية”.

وأوضحت الهيئة أن طرح منافسات التوطين إحدى الخطوات المهمة لتفعيل الأسلوب بوصفه أحد أساليب الشراء الحكومية المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي أعلن تفعيله رئيس مجلس إدارة الهيئة بندر الخريف، في يوليو الماضي.