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«التحالف»: تدمير 8 آليات عسكرية ومقتل 156 عنصراً من مليشيا الحوثي

«التحالف»: تدمير 8 آليات عسكرية ومقتل 156 عنصراً من مليشيا الحوثي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، تنفيذ 33 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية في مديرية العبدية التابعة لمحافظة مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار التحالف وفقاً للإخبارية عاجل، إلى أن العمليات شملت تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 156 عنصرًا إرهابيًا.

وأكد التحالف قيامه بـ 338 استهدافاً نوعياً لحماية المدنيين الأبرياء في العبدية منذ حصار الميليشيا للمديرية.

وجدد التحالف التزامه بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المواطنين اليمنيين من بطش الميليشيا.

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