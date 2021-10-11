«حيلة بسيطة» للتخلص من رائحة السجاد الكريهة دون تكلفة

تواصل – وكالات:

تعد إزالة الروائح الكريهة من السجاد أمرا مرهقا، خاصة وأنها قد تحدث نتيجة لبعض الممارسات الخاطئة خلال تنظيف السجاد، ما يجعلنا ندور في حلقة مفرغة.

لكن محبي خبيرة التنظيف “هينش” لديهم حل مفاجئ وسريع ورخيص ربما يكون لديك بالفعل في المنزل، لذا فإنك لن تحتاجي حتى الذهاب إلى السوبر ماركت للشراء.

هينتش المعروفة أيضا باسم صوفي هينتشكليف – هي خبيرة نظافة عمرها 30 عاما من مدينة إيسيكس بإنجلترا، وقد اشتهرت بطريقة تنظيفها الغريبة وشخصيتها المحبوبة.

وعلى صفحة Cleaning tips and tricks توجهت إحدى المتابعات طلبا للمساعدة في الحصول على نصائح عن كيفية التخلص من الرائحة الكريهة التي انتشرت في سجادتها، بحسب موقع “واللا”.

وكتبت “سجادتي كريهة الرائحة. لدي سجادة كبيرة جدا في غرفة المعيشة. بالتأكيد رأت أياما أفضل، لكنها لا تزال تبدو جيدة بشكل عام. للأسف تنبعث منها رائحة كلب مبلل”.

وقالت إنها حاولت تشتيت الرائحة بعدة طرق لكن دون جدوى، واستخدمت العديد من سوائل التنظيف في غسل السجادة وقامت بتعليقها في الخارج لتجف، لن في كل مرة كانت الرائحة تعود مجددا.

سرعان ما غُمر منشورها بالنصائح من ما يقرب من 100 امرأة مهوسات بالتنظيف وأوصى معظمهن بحل واحد مفيد وسريع ومناسب: صودا الخبز.

وكتبت تامي غراني: “رشي صودا الخبز على السجادة، اتركيها هكذا لمدة ساعة ثم استخدمي المكنسة الكهربائية. لقد فعلت ذلك للتو من أجل سجادتي، لدي كلبان – اختفت الرائحة”.

وقالت سيفا ميوراي: “لقد اشتريت أريكة مستعملة. استخدمت صودا الخبز، وتركتها ليلا واستخدمت مكنسة كهربائية في الصباح”.

وأضافت نيكول بير: “صودا الخبز وبضع قطرات من الزيت العطري. اتركيه ليلا. تمتص في اليوم التالي وستختفي الرائحة”.

وصودا الخبز هو مركب كيميائي يعرف أيضا بكربونات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم، ويمكن الحصول عليه بثمن زهيد.