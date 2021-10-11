مسح رسمي: الباحة الأعلى في معدلات الاكتئاب والجوف الأقل

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية في المملكة، مسحا عن ترتيب مناطق المملكة من حيث خطورة الإصابة بالاكتئاب.

وبحسب المسح الذي يخص الربع الثالث من العام الجاري 2021، تتصدر منطقة الباحة جنوب غربي المملكة كافة مناطق المملكة من حيث خطورة الإصابة بالاكتئاب بنسبة 23.7%، تليها العاصمة الرياض بـ 21.6%.

وتتساوى منطقة المدينة المنورة وعسير في نسبة خطورة الإصابة بالاكتئاب حيث سجلتا 20.6%.

ويصل معدل الخطورة في جازان 19.7%، تليها مكة المكرمة 18.4%، والحدود الشمالية 17.3% والقصيم 17% وتبوك 16.2% ونجران 15.9% وحائل 15.5% والمنطقة الشرقية 12.8% فيما تتذيل منطقة الجوف شمالي المملكة معدل خطورة الإصابة بالاكتئاب بنسبة 8.8%.

وكانت دراسة حديثة قد كشفت عن تزايد معدلات الإصابة بالاكتئاب والقلق في مختلف أنحاء العالم بأكثر من الربع خلال عام 2020 على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون من مركز كوينزلاند لأبحاث الصحة العقلية، ونشرتها صحيفة إندبندنت البريطانية فإن النساء والشباب هما الفئات الأكثر تأثرا بالإضرابات النفسية.

كما وجد الباحثون أن الدول التي سجلت أعلى نسبة من حالات الاكتئاب والقلق هي تلك التي عانت أكثر من قيود الإغلاق التي فرضت للحد من تفشي الوباء.

وإجمالا، زاد عدد من أصيبوا بالاكتئاب الحاد خلال العام الماضي بـ 53 مليون شخص حول العالم، مقابل زيادة مقدارها 76 مليون حالة إصابة باضطراب القلق.