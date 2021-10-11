مصادر: «أرامكو» تسعى للحصول على قرض بأكثر من 12 مليار دولار.. لهذا السبب

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كشفت مصادر إن شركة أرامكو طلبت من البنوك ترتيب قرض من المتوقع أن يتراوح بين 12 و14 مليار دولار، وذلك بهدف توفير هذا التمويل للمشترين المحتملين لشبكة أنابيب الغاز التابعة لها.

وفي وقت سابق، قالت مصادر إن أرامكو قد تجمع 17 مليار دولار على الأقل من بيع حصة أقلية في خطوط أنابيب الغاز. وسيتم عرض الحصة مع حزمة تمويل قرض سارية بالفعل، تبلغ قيمتها حوالي 80% من قيمة الصفقة، بحسب “العربية نت”.

ويشمل المشترون المحتملون صناديق الاستثمار المباشر وصناديق البنية التحتية في شمال أميركا، وشركات مدعومة من الحكومة في كل من الصين وكوريا الجنوبية، وقامت أرامكو بالاتصال بتلك الشركات قبل بدء عملية البيع الرسمية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وفي يونيو الماضي، أعلنت أرامكو السعودية وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلاً من إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تم تأسيسها مؤخرًا، مقابل 12.4 مليار دولار.