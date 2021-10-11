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سلطان عمان يعلن عودة الحياة إلى طبيعتها بعد إعصار «شاهين»

سلطان عمان يعلن عودة الحياة إلى طبيعتها بعد إعصار «شاهين»
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تواصل – وكالات:

أكد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان أن بلاده تعمل على استعادة البنية التحتية المتضررة من الحالة المدارية “شاهين”.

وأعلن خلال خطاب له اليوم الإثنين عن تشكيل صندوق وطني للتعامل مع الأضرار الناجمة عن الحالة المدارية شاهين .

وكانت السلطنة قد أعلنت عن عودة العمل بعدد من الموانئ البحرية لاستقبال السفن بشكل طبيعى عقب انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية “شاهين”.

وأكد الرئيس التنفيذي لميناء صحار مارك جيلينكيرشن- وفقا لوكالة الأنباء العمانية – أنه تم استئناف العمليات البحرية في الميناء بشكل طبيعي ابتداءً من فجر اليوم بعد تلاشي الآثار المناخية المترتبة عن إعصار شاهين، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن حدوث أي أضرار في البنية الأساسية أو وقوع إصابات بين الأفراد.

كما أعلن الرئيس التنفيذي لموانئ ومرافئ أسياد الدكتور أحمد بن محمد العبري، عودة ميناء السلطان قابوس وميناء السويق للعمل واستقبال السفن منذ صباح اليوم على معظم الأرصفة.

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