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لبنانيون يستيقظون على آلاف الدولارات ملقاة في مكب نفايات.. ومفاجأة عند معاينتها (فيديو)

لبنانيون يستيقظون على آلاف الدولارات ملقاة في مكب نفايات.. ومفاجأة عند معاينتها (فيديو)
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تواصل – وكالات:

استيقظ أهالي منطقة سن الفيل بمحافظة جبل لبنان، اليوم الاثنين، على مفاجأة، حيث وجدوا كمية كبيرة من فئة الـ”100 دولار” في مكبات للنفايات.

من جانبه، قال رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحالة، وفقاً لموقع سكاي نيوز، أنه بعد المعاينة تبيّن أنها ليست أوراقا نقدية إنما عبارة عن أوراق عادية طبعت عليها صورة لورقة نقدية من فئة المئة دولار، وأعيد نسخها آلاف المرات على شكل شريط صور”.

وأضاف “كان صباحا غريبا، عند السابعة والنصف من يوم الاثنين استيقظت على رنين الهاتف ليخبرني أحدهم أن سن الفيل تغرق بآلاف الدولارات، فكانت صدمة لم تخل من الغرابة لاحقاً بعد أن أدركنا مدى جديتها”.

وتابع كحالة قائلا: “إلا أننا سرعان ما اكتشفنا إنها أوراق عادية طبعت عليها صورة لورقة المئة دولار أميركي، متوقعا أن تكون خاصة لإحدى المؤسسات التي تعنى على سبيل المثال بتصوير فيلم أم ما شابه ذلك حسب نوعية الأوراق المتلاصقة”.

 

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