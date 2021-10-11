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تفوق الخيال.. تحطم نيزك وسقوطه على وسادة بجوار امرأة نائمة

تفوق الخيال.. تحطم نيزك وسقوطه على وسادة بجوار امرأة نائمة
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة أقرب للخيال، نجت امرأة كندية من كارثة بصعوبة عندما تحطم نيزك عبر سطح منزلها وهبط على الوسادة المجاورة لها أثناء نومها.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد استيقظت سيدة تدعى روث هاميلتون على صوت اصطدام وغبار على وجهها ليلة 4 أكتوبر الجاري .

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية أضافت أنها قفزت للتو وأوقدت المصباح، ولم تستطع معرفة ما حدث.

وأضافت أنه في الوقت الذي كان المتفرجون قد استمتعوا برؤية النيزك فوق بحيرة لويز، رأت هاميلتون الصخرة على وسادتها بجوار المكان الذي تنام فيه.

وتابعت قائلة: “كنت أرتجف وخائفة عندما حدث ذلك ، ظننت أن شخصا ما اقتحم المنزل.. لقد شعرت بالارتياح عندما أدركت أنه سقط من السماء”.

وأوضحت هاملتون أنها لم تصب بجروح وتخطط لحراسة صخرة النيزك كتذكار لأحفادها.

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