ماذا تعرّف عن الغابة الحمراء .. أقدم الأشجار على وجه الأرض (فيديو وصور)

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توجد أطول أشجار العالم وأقدمها على سطح الأرض في الغابة الحمراء في ولاية شمال كاليفورنيا الأمريكية، وتمتد الغابة الحمراء على مسافة ١٥٠ ميل على الساحل الغربي للبلاد.

وبحسب ما ذكره الكاتب فهد عامر الأحمدي عبر حسابه على “تويتر” عن الغابة الحمراء، فإنها تمتد على مساحة ٢ مليون هكتار، وذلك قبل وصول المهاجرين ولكن خلال المأتي عام الماضية تم قطع ٩٠% منها قبل أن تتحول إلى محمية حكومية، خوفا من انقراضها.

وتتضمن هذه المحمية أشجار السيكويا التي يتجاوز طولها ٤٣ طابقا أي ما يعادل 130 مترا، كما يصل عمرها إلى ألفي عام الأمر الذي يجعلها أقدم المخلوقات على كوكب الأرض وأصبحت حاليا ضمن قائمة التراث العالمي.