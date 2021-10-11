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إصدار 276 ترخيصاً لمزاولة نشاط المعادن والأحجار الكريمة في النصف الأول 2021

إصدار 276 ترخيصاً لمزاولة نشاط المعادن والأحجار الكريمة في النصف الأول 2021
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة، عن إصدارها 276 ترخيصا لمستثمرين وتجار لمزاولة نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل العدد الإجمالي إلى 6 آلاف ترخيص لمزاولة هذا النشاط في المملكة.

وقالت الوزارة بخسب قناة الإخبارية، إن منطقة الرياض سجلت أعلى المناطق في إصدار تراخيص صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية، منطقة المدينة المنورة، ومنطقة القصيم.

وأشارت الوزارة إلى أن فرقها الرقابية نفذت أكثر من 8600 جولة رقابية على منافذ بيع الذهب والمجوهرات للتأكد من التزامها بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

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