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8 عقوبات يمنع استخدامها في المدارس

8 عقوبات يمنع استخدامها في المدارس
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تواصل – فريق التحرير:

يحظى الطلاب برعاية كبيرة من وزارة التعليم، التي وضعت عدداً من القرارات واللوائح ليسير عليها الجميع، ومن بينها التوجيه الذي أصدرته الوزارة سابقاً بشأن 8 أشكال من العقوبات التي يمنع استخدامها في المدارس، مهما كان نوع الخطأ المرتكب من قِبل الطلبة.

وأوضحت حينها أن في مقدمة تلك العقوبات الممنوعة الإيذاء الجسدي أو النفسي والحسم من درجات المواد أو التهديد بها.

وتضمنت الوسائل العقابية الممنوع اتخاذها لما لها من أثر سلبي على الطلبة، الحرمان من تناول وجبة الإفطار في موعدها أو الذهاب إلى دورة المياه أو شرب الماء، وتكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي عقاباً له، وإثارة استفزازه بما يدفعه إلى ارتكاب السلوك الخاطئ أو يدفعه للغياب عن المدرسة.

وحذرت الوزارة من السخرية والاستهزاء بشخصية الطالب، كما حذرت من العقاب الجماعي بسبب مخالفة فردية ارتكبها طالب واحد، أو إقصاء الطالب خارج الصف الدراسي كعقوبة له.

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