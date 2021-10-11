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زلزالان يضربان ولاية هاواي الأمريكية بقوة «6.2 ريختر»

زلزالان يضربان ولاية هاواي الأمريكية بقوة «6.2 ريختر»
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تواصل – وكالات:

هز زلزالان قويان قبالة ساحل جزيرة “بيغ آيلاند” في أرخبيل هاواي، في وقت متأخر الأحد، الأمر الذي أدى إلى اضطراب السكان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن شدة الزلزال الأول بلغت 6.1 درجات بمقياس ريختر، ووقع على بعد نحو 27 كيلومترا جنوب ناليهو، وعلى عمق 17 كيلومترا، أما الزلزال الثاني فبلغت شدته 6.2 درجات، ووقع بعد حوالي 20 دقيقة في نفس المنطقة.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في هونولولو إنه لا يوجد خطر بشأن حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات، بحسب ما أفادت وكالة الأسوشيتد برس.

وقالت وزارة النقل في هاواي إنه لم تقع أضرار جراء الزلزالين في مدارج المطارات أو الموانئ التجارية أو الجسور على الطرق السريعة.

وأفاد مالك محطة وقود في ناليهو بأن أبواب ثلاجة عرض فتحت بفعل الاهتزاز وسقطت الأشياء على الأرض.

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