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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الأمن السيبراني يوضح كيف تحمي نفسك من التصيد والاحتيال الإلكتروني

الأمن السيبراني يوضح كيف تحمي نفسك من التصيد والاحتيال الإلكتروني
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، عن طرق تساعد في الحماية من التصيد والاحتيال الإلكتروني.

وأوضح الأمن السيبراني، أنه لابد من التحقق دائماً من مرسل البريد الإلكتروني، خاصة عند فتح الرسائل التي تحتوي على روابط أو مرفقات، وتجنب فتح رسائل البريد الإلكتروني من المرسلة من مصادر الغير موثوقة، وضرورة التبليغ عن جميع الرسائل المشبوهة.

ونصح الأمن السيبراني بالتأكد قبل الرد على أي رسائل أو مكالمات تطلب منك معلومات شخصية و سرية، وتمرير المؤشر فوق الرابط للتحقق من صحته و موثوقيته، وعدم المشاركة في العروض الترويجية باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بجهة العمل، والبحث عن الأخطاء النحوية أو الاملائية في رسائل البريد الإلكتروني فقد تكون مؤشراً لرسالة مزيفة، زيارة مواقع الويب الآمنة، و البحث عن علامة القفل بجوار رابط الموقع الويب.

وأكد الأمن السيبراني على ضرورة حماية الأشخاص أنفسهم عند تلقي رسائل من البنوك أو الجهات الحكومية التي تطلب تزويد أو تحديث بيانات الموقع، و ذلك عن طريق الرجوع للجهة و الوصول للرابط الصحيح يدوياً، وتثبيت جميع تحديثات البرامج والأنظمة بالجهاز والتأكد من مصدرها.

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