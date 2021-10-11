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فوائد مذهلة للعنب.. وهذا ما يحدث لجسمك عند تناوله يومياً

فوائد مذهلة للعنب.. وهذا ما يحدث لجسمك عند تناوله يومياً
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تواصل – وكالات :

كشفت اختصاصية تغذية روسية عن فوائد العنب وتأثير تناوله بشكل يومي على الصحة، بالإضافة إلى أكثر أنواع العنب فائدة.

وقالت يانا جريشينا، خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، إن تناول العنب لن يسبب أي ضرر للجسم إذا لم تتجاوز الحصة السعرات الحرارية اليومية.

وأضافت إن أكثر أنواع العنب فائدة هو العنب الأسود والأحمر، حيث يعمل على تطبيع ضغط الدم وسيكون مفيدا جدا للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابعت: “عدد الأحماض العضوية فيها مذهل حيث تحتوي على الغاليك، حامض، طرطريك، فورميك، أكساليك، ماليك، سكسينيك، ساليسيليك.”

وأشارت إلى أنه علاوة على ذلك، يشتهر العنب بخصائصه المضادة للأكسدة، حيث يساعد الجسم على منع عملية تدمير الخلايا والأنسجة، كما يساعد على تطهيرها من السموم، وتوجد هذه المكونات بشكل أكبر في العنب الأسود.

كما يحتوي العنب على ثلث القيمة اليومية لـ”فيتامين سي” الضروري للحفاظ على جهاز المناعة، و”فيتامين ب” الذي يلعب دورا مهما في تسريع عملية التمثيل الغذائي. وهذا مهم للغاية، مع التمثيل الغذائي الجيد يصبح وزن الشخص طبيعيا، كما أن لهذه الفيتامينات تأثير إيجابي على الخلايا العصبية، حيث تزيد من مقاومة الجسم للإجهاد، ونتيجة لذلك، يرى الشخص المعلومات بهدوء أكبر ويتذكرها بشكل أفضل.

وتتمثل الوظيفة الرئيسية للأحماض الموجودة في العنب في تكوين النباتات الدقيقة وتسريع عملية التمثيل الغذائي وتحسين الهضم. كما أنها تساعد في الحفاظ على البيئة الحمضية القاعدية في الجسم. يؤثر حمض السكسينيك على التنفس الخلوي، وحمض الساليسيليك له تأثير مطهر، كما يمنع حمض الماليك والطرطريك تطور الأورام.

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