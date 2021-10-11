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مواجهات دامية بين مسلمي كشمير والشرطة الهندية بعد اعتقال 500 مسلم

مواجهات دامية بين مسلمي كشمير والشرطة الهندية بعد اعتقال 500 مسلم
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تواصل- فريق التحرير:

شارك آلاف المسلمين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات مناصرة للمسلمين في كشمير ، بسبب تعرضهم لحملات اعتقال وتهجير واعتداءات من قبل المتطرفين الهندوس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا مؤثرة وفيديوهات، في هاشتاقات (#كشمير_تباد ،و #انقذوا_كشمير) ، وثق العديد منها عمليات اعتداء قام بها متطرفون ضد مسلمي كشمير.

كما تداول البعض فيديو يوثق لحظة تصدي مسلمي الهند لقوات الشرطة ومئات من الهندوس، وسط تكبيرات “الله أكبر” التي جمعتهم لرد الاعتداء، وهو ما دفع المغردون لمطالبتهم بالدفاع عن أنفسهم ضد ما يتعرضون له من انتهاكات.

وأوضح مسؤولون هنديون، حسب وكالة “أسوشيتد برس”، اعتقال أكثر من 500 شخص من المسلمين على يد قوات الشرطة الهندية في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، فيما بلغ عدد الوفيات من المسلمين 21 قتيلًا منذ مطلع العام الجاري.

وذكرت الشرطة أن حملة الاعتقالات خلال الأيام الماضية في كشمير طالت أعضاء في جماعات دينية ونشطاء مناهضين للهند، بغرض استجوابهم، ومعظمهم من عاصمة الإقليم الصيفية مدينة سري نكر.

وجاءت حملة الاعتقالات هذه بعد سلسلة هجمات وعمليات قتل شهدها الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

 

 

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