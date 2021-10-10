وظائف شاغرة بـ«مشروع نيوم».. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة نيوم (مشروع نيوم)، عبر حسابها الرسمي لخدمات التوظيف (لينكد ان) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بتبوك، وذلك وفقا للشروط والتفاصيل التالية:

الشروط:

– درجة البكالوريوس في الطب أو بكالوريوس الجراحة بشدة

– مطلوب ماجستير في الصحة العامة والطب أو الطب الحيوي (دكتوراه ، دكتور PH مفيد جدًا)

– 4-6 سنوات خبرة في الصناعة الصحية

– يفضل فهم القطاع الصحي السعودي والشبكة ذات الصلة

– القدرة على البحث وصياغة التوصيات الثاقبة ، والتواصل بوضوح ودقة ، شفويا وخطيا

التقديم:

وأشارت شركة نيوم، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:(اضغط هنــا).