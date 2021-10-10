وظائف شاغرة بـ«مشروع نيوم».. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة نيوم (مشروع نيوم)، عبر حسابها الرسمي لخدمات التوظيف (لينكد ان) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بتبوك، وذلك وفقا للشروط والتفاصيل التالية:
الشروط:
– درجة البكالوريوس في الطب أو بكالوريوس الجراحة بشدة
– مطلوب ماجستير في الصحة العامة والطب أو الطب الحيوي (دكتوراه ، دكتور PH مفيد جدًا)
– 4-6 سنوات خبرة في الصناعة الصحية
– يفضل فهم القطاع الصحي السعودي والشبكة ذات الصلة
– القدرة على البحث وصياغة التوصيات الثاقبة ، والتواصل بوضوح ودقة ، شفويا وخطيا
التقديم:
وأشارت شركة نيوم، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:(اضغط هنــا).