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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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وظائف شاغرة بـ«مشروع نيوم».. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة بـ«مشروع نيوم».. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة نيوم (مشروع نيوم)، عبر حسابها الرسمي لخدمات التوظيف (لينكد ان) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بتبوك، وذلك وفقا للشروط والتفاصيل التالية:

الشروط:

– درجة البكالوريوس في الطب أو بكالوريوس الجراحة بشدة

– مطلوب ماجستير في الصحة العامة والطب أو الطب الحيوي (دكتوراه ، دكتور PH مفيد جدًا)

– 4-6 سنوات خبرة في الصناعة الصحية

– يفضل فهم القطاع الصحي السعودي والشبكة ذات الصلة

– القدرة على البحث وصياغة التوصيات الثاقبة ، والتواصل بوضوح ودقة ، شفويا وخطيا

التقديم:

وأشارت شركة نيوم، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:(اضغط هنــا).

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