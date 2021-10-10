شاهد.. مواطن يصنع طائرة داخل منزله ويدهش الجميع

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الأحلام ليس لها حدود وتحقيقها ممكن مع الإرادة والصمود، هذا هو حال المواطن محمد بلال خوتاني، الذي لم تمنعه عدم توافر الإماكنيات ولا عمره المتقدم في السن، من تحقيق حلم نجله وصناعة طائرة داخل منزله.

ونشرت قناة «روتانا» تقريرًا عن المواطن المخترع محمد خوتاني، قال فيه: “في يوم من الأيام جاء ابني وطلب مني أن يقود طائرة، فقلت له سوف أصنع لك واحدة حيث أعاد الأمر لي ذكريات الماضي وبحثت كثيرًا عن طريقة صنع طائرة بإمكانيات محدودة طبقًا للبيئة التي نعيش فيها”.

وأضاف: “وفقنا إلى صناعة طائرة؛ حيث أخذ التصميم وقتًا بسبب قلة الإمكانيات وصنع الطائرة تم على 3 مراحل، وبداية التنفيذ كانت عام 1439، ونهايته كانت في 1441”.