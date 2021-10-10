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5 مرات يوميا.. شاب يعبر بحيرة سباحة لرفع الأذان (فيديو)

5 مرات يوميا.. شاب يعبر بحيرة سباحة لرفع الأذان (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير

بتصميم وإرادة يقوم إمام مسجد بنجلاديشي بعبور بحيرة خمس مرات كل يوم، لأجل رفع الأذان و الصلاة في مسجد غمرته المياه من كل جانب.
ورفض إمام المسجد الشاب، في بنغلاديش، أن يتسبب الإعصار الذي ضرب أجزاء من بلاده، وغمر مسجده بالماء، في المنع من رفع الأذان فيه وإقامة العبادة فيه.
ويقوم الشاب بالسباحة إليه كل يوم خمس مرات ليرفع الأذان فيه.
وبحسب ما تم تداوله فقد حمل الإمام الشاب، حافظ معين الإسلام، على عاتقه أن يسبح إلى مسجده الذي غمرته المياه، ليرفع الأذان كل يوم خمس مرات، ، بعد أن ضرب الإعصار أجزاء من بلاده.
وأكد أنه بعد أن غمرت المياه المسجد، لم تكن هناك طريقة أخرى للوصول إليه وأصبح من غير الممكن الوصول إليه.
وتابع قائلا: إنه يفعل ذلك للتأكد من أن الدعوة للصلاة بالأذان قد تمت، وأن المسجد غمرته المياه قبل أسابيع، وأنه يفعل ذلك منذ ذلك الحين.
كما أكد في حديثه أن هذا المسجد لا يمكنني التخلي عنه، لذا حتى يومنا هذا أقوم بالأذان والصلوات هناك في سبيل الله، بحسب قوله.

 

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