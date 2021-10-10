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مقطع نادر.. حكم الاحتفال بالمولد النبوي للشيخ «ابن باز»

مقطع نادر.. حكم الاحتفال بالمولد النبوي للشيخ «ابن باز»
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تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب الإمام ابن باز على “تويتر”، مقطع فيديو نادر للشيخ عبدالعزيز ابن باز، رحمه الله، يوضح من خلاله حكم الاحتفال بالمولد النبوي.

وقال الشيخ ابن باز “كل ذلك بدعة لا أصل له، ولو فعله كثير من الناس اليوم، فالبدع لا تحصى والمعاصي لا تحصى، والحجة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح”.

وأضاف الشيخ “وأما فعل الناس للموالد اليوم فليس هذا حجة على شرعيتها، فأقوال الناس وأفعال الناس تعرض على الشريعة، ولا يحتج بها”.

وقال الشيخ ابن باز: “أجمع العلماء على أن هذه البدعة لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة ولا في عهد العصور المفضلة الثلاثة، وإنما أحدثها بعدهم الفاطميون الذين حكموا مصر وبلاد المغرب مدة من الزمان”.

 

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