«القاضي» ينصح مرضي السمنة بزيارة «طبيب نفسي» (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وجه الدكتور عزام القاضي استشاري جراجة المناظير والسمنة، نصيحة هامة لكل من يعاني من السمنة ويريد العلاج من هذا المرض.

وقال “القاضي” في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هناك ارتباط وثيق بين السمنة وبعض المشاكل والأمراض النفسية”.

وتابع الاستشاري:” مريض السمنة عنده نسيبة أعلى من غيره بأعراض الاكتئاب والقلق وعدم تقدير الذات”.

وأضاف “القاضي” :” إذا كنت مصاب بالسمنة وترغب بعلاجها ننصحك بزيارة طبيب ومختص في الأمراض النفسية قبل علاج السمنة والإكمال معه بعد علاج السمنة”.