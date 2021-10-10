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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«القاضي» ينصح مرضي السمنة بزيارة «طبيب نفسي» (فيديو)

«القاضي» ينصح مرضي السمنة بزيارة «طبيب نفسي» (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

وجه الدكتور عزام القاضي استشاري جراجة المناظير والسمنة، نصيحة هامة لكل من يعاني من السمنة ويريد العلاج من هذا المرض.

وقال “القاضي” في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هناك ارتباط وثيق بين السمنة وبعض المشاكل والأمراض النفسية”.

وتابع الاستشاري:” مريض السمنة عنده نسيبة أعلى من غيره بأعراض الاكتئاب والقلق وعدم تقدير الذات”.

وأضاف “القاضي” :” إذا كنت مصاب بالسمنة وترغب بعلاجها ننصحك بزيارة طبيب ومختص في الأمراض النفسية قبل علاج السمنة والإكمال معه بعد علاج السمنة”.

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