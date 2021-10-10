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” البدانة وتيك أوي” المتهم الأول .. 3.7 مليون مريض سكري بالمملكة

” البدانة وتيك أوي” المتهم الأول .. 3.7 مليون مريض سكري بالمملكة
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تواصل- فريق التحرير

كشفت دراسة  عن تزايد متصاعد للمصابين بالسكري في المملكة.

وبحسب ما ذكرته عكاظ، فقد تبين زيادة في نسبة الإصابة عن 1% سنويا، بحسب الدراسات المسحية التي تم إجراؤها في السابق، لتحديد نسبة انتشار المرض بين السكان من 1982 إلى 2015.

وأضافت أن الدراسة التي أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع جامعة واشنطن في 2014 أشارت إلى أن معدل الانتشار 13.4٪، أي أن عدد المصابين الذين أعمارهم 15 سنة أو أكثر يصل إلى 1.745.532 ذكوراً وإناثاً.

وأوضحت أن النسبة تزداد مع تقدم العمر، كما تشير الدراسات إلى أن نسبة المصابين بلغت51% تقريبا في من تجاوزت أعمارهم 65 سنة.

نتيجة الدراسة المقلقة عن سكري المملكة، طالبت بإنشاء مراكز صحية وطنية لتكون المرجع الموحد لتنظيم خدمات السكري على مستوى المملكة تحقيقاً لرؤية 2030 .

وتطمح الدراسة إلى الوصول بخدمات مصابي داء السكري إلى مصاف الدول المتقدمة عبر مركز وطني مرجعي رائد في السيطرة على الداء والوقاية منه.

ونقلت عكاظ عن  خبير سياسات الأدوية والأبحاث في المركز الوطني في الصين، الدكتور ثامر الشمري أن انتشار المرض إلى سوء التغذية، وعدم ممارسة التمارين الرياضية، وانتشار الوجبات السريعة، التي أسهمت في انتشار السمنة المفرطة.

وأوضح أن عدد المصابين بالسكري في المملكة يصل  لـ 3.7 مليون، ومرحلة ما قبل السكري بمليوني شخص، إذ يشكل المرض المزمن الذي بلغ حد خطورة الإصابة به نسبة «20%» لدى الفئة العمرية من 20 سنة فما فوق.

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