«تجويع الفيروس».. علماء يكتشفون طريقة غريبة للقضاء على كورونا

تواصل- وكالات:

توصلت دراسة علمية إلى إستراتيجية جديدة يمكن استخدامها لمقاومة فيروس كورونا “كوفيد 19″، ممثلة فى “تجويع الفيروس” والحد من انتشاره .

ووفقا للدراسة التى أجراها فريق بحثي سويدي ونشرت في الموقع الإلكترونى لمعهد كارولينسكا بالسويد ودورية «البروتينات الجزيئية والخلوية» فإن العلماء توصلوا إلى الإستراتيجية الجديدة لمقاومة كورونا بعد نجاحهم في تحديد مسارات التمثيل الغذائي الرئيسية التي يمكن أن تنظم تكاثره .

وانتهت الدراسة الى أن فيروس كورونا ينتشر، عن طريق اختطاف مسارات التمثيل الغذائي للخلية المضيفة، وبفحص عينات دم لـ41 مريضًا مصابًا بالمرض، وتحليلها باستخدام تقنيات مختلفة، بما في ذلك التمثيل الغذائي للبلازما، حدد الفريق البحثي من معهد كارولينسكا بالسويد، دور مسارات التمثيل الغذائي الرئيسية التي يدخل الفيروس من خلالها إلى أنسجة الرئة.

وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة بين شدة المرض واضطراب التمثيل الغذائي مع ارتفاع مستويات الدهون في الدم في الوقت نفسه.

واكتشف الباحثون أن تحلل الجلوكوز وتحلل الجلوتامين، هما مسارات التمثيل الغذائي التي يفضلها الفيروس عند مهاجمة الرئتين، وكلاهما عمليتان أساسيتان في إمدادات الطاقة الخلوية ووظيفتها، وعندما يصيب الفيروس خلايا الرئة، يلعب تحلل الجلوكوز وتحلل الجلوتامين دوراً مهماً في انتشاره ونموه، ومن خلال تجويع الفيروس عن طريق منع هذه المسارات، يمكن الحد من تكاثره .