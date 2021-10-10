«الإرياني» يطالب بالضغط على الحوثي لوقف إعدام الصحفيين

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني “في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام نتذكر أربعة من الصحفيين الذين اختطفتهم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وأخفتهم قسريا ومارست بحقهم أبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وأصدرت بحقهم أوامر بالإعدام في محاكمات شكلية بتهم ملفقة على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية”.

وأضاف الإرياني، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام نتذكر جريمة القتل الجماعي التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق تسعة مدنيين من محافظة الحديدة بينهم طفل، بعد سنوات من إخفائهم قسريا وتعذيبهم بشكل وحشي، وإخضاعهم لمحاكمة صورية حرموا فيها من ابسط حقوقهم، في تدشين لأعمال القتل الجماعي”.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استخدام القضاء الخاضع لسيطرتها أداة لتصفية حساباتها السياسية وقتل مناهضي مشروعها الانقلابي، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كما دعا الإرياني المبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الصحفيين بالقيام بمسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف أحكام الإعدام بحق الصحفيين وإطلاقهم دون قيد أو شرط،وإنهاء مأساتهم ومعاناة أسرهم.