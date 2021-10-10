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فيديو.. «طوفان بشري» يودع عبد القدير خان «أبو قنبلة باكستان النووية»

فيديو.. «طوفان بشري» يودع عبد القدير خان «أبو قنبلة باكستان النووية»
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تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أسطول من السيارات، وطوفان من البشر متجهون إلى صلاة الجنازة للعالم الباكاستاني عبدالقدير خان الملقب بـ “أبو القنبلة النووية”، في جامع الملك فيصل بإسلام أباد باكستان.
وكانت وزارة الإعلام الباكستانية، قد أعلنت الأحد، وفاة عبدالقدير خان، الشهير بلقب “أبو القنبلة النووية”، عن عمر يناهز 85 عامًا، في العاصمة، إسلام أباد.
كما نعى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عبر حسابه على تويتر، عبد القدير خان، قائلا: “أنا حزين للغاية لوفاة الدكتور عبدالقدير خان، كان محبوبا من أمتنا بسبب مساهمته الحاسمة في جعلنا دولة نووية”.
وأضاف لقد وفر لنا هذا الأمن ضد جار نووي، وبالنسبة لشعب باكستان كان أيقونة وطنية.
فيما أعلن وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد أنه سوف تقام مراسم تشييع رسمية لعبدالقدير خان من مسجد فيصل بالعاصمة إسلام أباد، مضيفا أنها ستكون مفتوحة أيضا للعامة وأن رئيس الحكومة وجه جميع الوزراء وكبار قادة الجيش لحضور الجنازة.

 

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