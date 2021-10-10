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توقيف 10 أشخاص في مشاجرة جماعية بأحد المرافق العامة بالرياض

توقيف 10 أشخاص في مشاجرة جماعية بأحد المرافق العامة بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس, بأن المتابعة الأمنية, أسفرت عن القبض على (10) أشخاص، (7) مواطنين, ومقيمان من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية المغربية. تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، في مشاجرة جماعية في أحد المرافق العامة بمدينة الرياض, لوجود خلاف بينهم.

وأضاف متحدث شرطة الرياض أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية, وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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