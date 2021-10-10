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بعد انتشار مقطع الفيديو.. مفاجأة عن مكتبة هولاكو السرية 

بعد انتشار مقطع الفيديو.. مفاجأة عن مكتبة هولاكو السرية 
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تواصل- فريق التحرير

انتشر في الأيام الماضية خبر العثور على مكتبة ضخمة في التبت بالصين، والتي  تحتوي على آلاف المخطوطات زعموا أنها تعود للعهد العباسي استجلبها هولاكو أثناء حروبه على بغداد

وبحسب ردود الفعل حول هذه المخطوطات، فإن أصل المكتبة موجود، لكنها مخطوطات بوذية.

وقد سئل الشيخ نظام يعقوبي خبير المخطوطات بخصوص المقطع المنتشر حول مكتبة المخطوطات المنتشرة، فقال:هذه مخطوطات تبتية وسنسكريتية بوذية موجودة في هذا المعبد من سنين ولم يكونوا يسمحوا لعموم الناس بالدخول والآن سمحوا لهم بذلك”.

وكان قد تداول في الأيام الماضية  نبأ وجود مكتبة في التبت تحتوي على 84000 مخطوطة سرية تتضمن تاريخ البشرية لأكثر من 10000 عام.

وتظهر الصور المتداولة  صورة لرجل يحدق في جدار من الأرفف المكدسة بأكوام من اللفائف.

ويستمر المنشور في الادعاء بأن الاكتشاف في “دير الساقية” ربما يكون أكبر مكتبة في العالم في التاريخ، اكتشافه خلف جدار ضخم.

لكن في الحقيقة أن دير الساقية،  هي واحدة من أربع مدارس رئيسية للبوذية في التبت ، وتعتبر مكتبة الدير ، كما هو موضح في جولة الفيديو المنتشر ، واحدة من كنوز التبت الثقافية.

ويحتوي على أرشيف هائل من النصوص بما في ذلك الآلاف من الكتب البوذية.

 

 

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