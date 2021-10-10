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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«النيابة» تُحذر من الاحتيال والخداع في العلاقة التأمينية

«النيابة» تُحذر من الاحتيال والخداع في العلاقة التأمينية
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة، أن الاحتيال طبقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، هو عبارة عن قيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية بالخداع المتعمد الذي ينتج عنه الحصول على منافع أو أموال أو تقديم مزايا مستثناة أو تتجاوز الحدود المسموح بها إلى الفرد أو الجهة.

وأضافت أنه يحظر قيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية بالخداع للحصول على منافع أو أموال أو تقديم مزايا مستثناة، ويعد مرتكبها تحت طائلة المساءلة النظامية.

 

 

 

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