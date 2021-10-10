وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجالات أخرى ذات صلة.
– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.
– مهارات كتابة التقارير والعروض التقديمية.
التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).