وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجالات أخرى ذات صلة.

– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

– مهارات كتابة التقارير والعروض التقديمية.

التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).