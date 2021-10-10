«برنامج ريف» يوضح سبب عدم وصول الدعم في حسابات بعض المستفيدين

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أعلن برنامج ريف أنه تم إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين، مشيرا إلى أن أوقات تنفيذ عملية إيداع المبالغ قد تختلف في حسابات المستفيدين من بنك لأخر.

جاء ذلك في رد على استفسار أحد المستفيدين استفسر بشأن موعد إيداع الدعم للأسر المستفيدة والأسر المنتجة، ومتى يتم إيداع الدعم لهذا الشهر في حسابات المستفيدين؟.

يذكر أن برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.