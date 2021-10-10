تهدد حياة المرضى.. علماء يحذرون من تطبيقات تشخيص سرطان الجلد

تواصل – وكالات :

حذر علماء من جامعة كوين ماري بلندن، من تطبيقات الهواتف الذكية التي تدعي قدرتها على تشخيص سرطان الجلد، مشيرين إلى أنها غير دقيقة ويمكن أن تؤدي إلى وفيات يمكن تجنبها.

ووجد الباحثون، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن تطبيقين لاكتشاف سرطانات الجلد – لم يتم تسميتهما لأسباب قانونية – حددا السرطانات النادرة والشديدة على أنها منخفضة المخاطر.

ومن خلال العمل على صور ملتقطة للمستخدمين، تصدر التطبيقات تنبيهًا إذا حددت علامة محتملة لسرطان الجلد، مثل الشامات غير العادية أو البقع متغيرة اللون، لكن الباحثين يعتقدون أن هذه التطبيقات غير موثوقة، ولا يمكن الاعتماد عليها في تشخيص حالات سرطان الجلد.

وأظهرت الأبحاث أن التطبيقات، التي يقول مطوروها إن لديها معدل اكتشاف يصل إلى 95 في المائة، صنفت ما يصل إلى خُمس بعض أنواع السرطان على أنها حميدة وليست خبيثة، مثل سرطان الجلد النمائي وسرطان خلايا ميركل.

وأكد الباحثون على ضرورة اتباع الأساليب المنهجية في تشخيص وفحص حالات سرطان الجلد، من خلال مراجعة طبيب مختص وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لتشخيص المرض وتحديد العلاج المناسب.