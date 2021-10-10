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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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استشاري يحذر: التأخر في الزواج يسبب سرطان الثدي

استشاري يحذر: التأخر في الزواج يسبب سرطان الثدي
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تواصل – فريق التحرير:

حذر استشاري جراحة أورام سرطانية، من عدة عوامل تساعد في الإصابة بسرطان الثدي، مشيرًا إلى أن هناك علاجات الآن تُطرح تتم بشكل تعاوني أي ليس بالجراحة فقط أو الكيماوي فقط.

وأوضح خلال لقائه في قناة “الإخبارية”، أن الفحص المبكر يساعد في الاكتشاف المبكر للمرض وبالتالي تكون نسبة الشفاء منه عالية.

وكشف الاستشاري أنه من العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي، زيادة الوزن، والحياة الكسولة والتدخين والتأخر في الزواج والإنجاب، وعدم الحرص على الرضاعة الطبيبعة، وكثرة استخدام موانع الحمل، بالإضافة إلى أمور جينية أخرى تعتبر محدودة.

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